Herediano no encuentra el camino y empata sin goles ante Sporting FC

Herediano sigue con el freno de mano puesto y este sábado apenas consiguió un empate 0-0 ante Sporting FC en su cancha.

Los rojiamarillos sumaron así su segundo partido consecutivo sin victoria, pues venían de caer 0-3 ante Cartaginés en el Fello Meza.

De ahí que el compromiso adquiriera tintes de urgencia, para no perder de vista la cima del campeonato.

Sin embargo, al frente se encontró con un Sporting FC incómodo, que le cerró todos los accesos al área y terminó por llevarse un punto. Para los albinegros no es un mal resultado, pero su condición de últimos con apenas cinco puntos no da para grandes celebraciones.

El partido tuvo como protagonistas a la copiosa lluvia que azotó Santa Bárbara y a un gran Leonel Moreira, quien defendió con todo el arco albinegro.

Como detalle curioso, el juego se interrumpió al minuto 64 por un corte de luz, aunque solo sufrió un atraso de dos minutos.

Con este resultado, Herediano se ubica en el tercer lugar con 12 puntos, pero podría perder terreno conforme se complete la jornada 8 del Torneo de Apertura 2025. Barbas en remojo para Hernán Medford y sus dirigidos.