Herediano muestra su cara más sólida: Suma cuatro partidos sin recibir gol y siete sin perder

Herediano consiguió una gran ventaja en la primera semifinal del Torneo de Clausura 2026 y lo hizo con una solvencia defensiva que lleva rato siendo sello en el certamen.

Con su victoria en el Fello Meza el sábado anterior, el Herediano llegó a siete partidos sin perder en el campeonato y cuatro partidos consecutivos sin recibir un gol.

La labor defensiva en Cartago fue vital para aguantar el 1-0 y llegar con ventaja a Santa Bárbara el sábado en la noche.

Pero este trabajo lleva siendo reflejo todo el Clausura 2026, pues de 19 partidos disputados, suman 11 vallas invictas.

El guardameta Danny Carvajal ha sido pilar fundamental de estos números, aunque reconoce que es una labor más del equipo.

“El camerino está muy unido y los entrenamientos con Giacone hacen que el equipo se vea de la misma manera pese a las variantes, y queríamos demostrar eso, la misma cara de la fase regular.

“Tenemos un equipo muy maduro con un perfil bajo y que no se mete con nadie, y hoy salimos con una victoria en una cancha muy difícil”, expresó el guardameta a Teletica Radio.

Estos números lo cifran como gran favorito para el juego de vuelta ante el Cartaginés el próximo sábado.



