Herediano logra una contundente victoria en el estreno de Sporting FC en Grecia

El Herediano amargó el debut de Sporting FC en el cantón de Grecia y le propinó una contundente victoria 0-2.

Además, fue un buen inicio para el técnico José Giacone, pues el equipo rojiamarillo se mostró atinado y mostrando una buena cara ante uno de los equipos más reforzados del torneo.

El primer tanto no tardó en llegar. Un tiro de esquina de Elías Aguilar y Keyner Brown definió con cabezazo al minuto siete para el 0-1.

Haxzel Quirós se encargó de definir el partido muy temprano, tras una enorme corrida y definir con un toque ante la salida de Leonel Moreira para el 2-0 al 38’.

Sporting FC presentó a sus nuevos refuerzos en cancha con Marco Ureña como el más activo, pero por más que lo intentó, el equipo de Andrés Carevic no pudo revertir el marcador.

Los albinegros inauguraron el estadio de Piedra Negra en su nueva localidad, el cantón de Grecia, pero pese a cancha nueva, su situación no cambia y sigue comprometido en el torneo.



