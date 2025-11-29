Herediano llega a la fecha 17 sin campo de maniobra

Hoy a las 8 p. m., Herediano recibe a San Carlos. Para los de Jafet Soto no hay campo de maniobra: deben ganar.

La situación de los bicampeones es comprometida. Tienen 20 puntos y son sextos. El cuarto es Liberia y tiene 26. La matemática es simple: Herediano tiene que ganar y esperar una caída de los de Guanacaste para seguir con vida en la lucha por un lugar en zona de clasificación.

Pero el sueño es más grande que solo ingresar a las semifinales. Los rojimarillos quieren pelear por un tricampeonato.

Sin embargo, para los bicampeones el semestre ha sido complicado. Pablo Salazar y Hernán Medford han pasado por el banquillo. La llegada de Jafet Soto no ha mejorado la situación y los rojimarillos están al borde del precipicio.

En esta fecha 17 el rival de turno es el dueño del sótano, por lo que al menos son favoritos en casa. Es un duelo donde solo el triunfo le basta a Herediano y eso añade aún más presión.



