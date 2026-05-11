Herediano investigará insultos y amenazas denunciadas por Fernán Faerron

El Club Sport Herediano rechazó de manera categórica cualquier manifestación de violencia verbal, insulto o conducta que atente contra la dignidad de jugadores, familiares, aficionados o cualquier persona vinculada al fútbol.

Los rojiamarillos brindaron un comunicado de prensa, luego de que el futbolista Fernán Faerron diera a conocer que unos aficionados que estaban presentes en el estadio Carlos Alvarado lo insultaran y amenzaran a él y a su familia, incluida a su bebé.

También una aficionado publicó un video en redes sociales que muy pronto se viralizó.

"Ante los hechos denunciados públicamente por una aficionada, la institución realizará la investigación correspondiente para esclarecer lo sucedido y tomar las medidas respectivas, en apego a sus valores, identidad y propósito institucional



"Recordamos a nuestra afición que cualquier conducta inapropiada debe denunciarse de inmediato ante un oficial de seguridad privada, quien deberá comunicarla al club para activar el protocolo correspondiente", informaron los florenses.

﻿ Fernán Faerron denuncia insultos y amenazas hacia su familia tras semifinal ante Herediano



"Ayer, durante el partido de semifinal contra Herediano se dieron situaciones que jamás deberían formar parte del fútbol", así comenzó su denuncia en redes sociales el futbolista Fernán Faerron, luego del partido de este sábado ante Herediano en el estadio Carlos Alvarado.

Faerron dijo entender que como jugador está expuesto a críticas, insultos y opiniones de todo tipo. Eso sí, en un texto publicado en una historia en su Instagram, Fernán dejó claro que existe una línea que nunca se debe cruzar.

"Desearle la muerte a una hija, hablar de apuñalar a un ser querido o involucrar a la familia en este tipo de mensajes no tiene absolutamente nada que ver con pasión, rivalidad o fútbol.

"Podrán insultarme a mí, cuestionarme o criticarme como jugador, pero nadie debería normalizar amenazas o comentarios de ese nivel hacia una familia y mucho menos hacia una bebé", comentó el futbolista.

Incluso, en su texto, Faerron instó al Club Sport Herediano tomar las medidas correspondientes contra los aficionados que le dijeron ese tipo de cosas.

"No representan los valores del fútbol ni de una afición sana. De igual manera, espero una disculpa pública de cada una de las personas involucradas, las cuales ya se encuentran identificadas. El fútbol jamás puede convertirse en odio", concluyó.