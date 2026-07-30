Herediano inicia su participación ante Marathón con la mira puesta en el título

El Club Sport Herediano ha jugado en las cuatro ediciones de la Copa Centroamericana. Ha llegado a semifinales en dos ocasiones y este jueves inicia su participación con la mira puesta en el trofeo.

Luego de quedarse a un paso de la final en 2023 y 2024, los rojiamarillos saben que el partido de este jueves ante Marathón debe ser el primer paso firme hacia el título.

"Lo que tengo claro es que este grupo va a entregar todo para lograr el objetivo que tenemos, que es ganarla. Los motes se los ponen ustedes, los periodistas. Nosotros nos hemos preparado bien, hemos trabajado mucho y el grupo está muy comprometido. Vamos a tratar de dar el máximo para ganar este torneo", manifestó José Giacone cuando se le preguntó si su oncena era favorita.

El rival de esta noche, si bien es un nombre conocido, llega al Morera Soto con cierta incertidumbre.

"Lo primero es que cambiaron de entrenador y el primer partido oficial será contra nosotros. La referencia que tenemos es el análisis del torneo anterior y las características de los futbolistas que integran su plantel", comentó Giacone.

Los hondureños disputarán el certamen por segunda vez y, en 2024, no pasaron de la fase de grupos.

El pitazo inicial está previsto para las 7 p. m.