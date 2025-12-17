Herediano hace importante anuncio en pleno día de final

El Club Sport Herediano realizó la tarde de este miércoles un importante anuncio: su nueva relación comercial con la marca deportiva Reebok.

Esta comunicación oficial se da a pocas horas del inicio de la final entre el Saprissa y Alajuelense.

“Para el Club Sport Herediano es un motivo de orgullo darle la bienvenida a Reebok a la familia rojiamarilla. Coincidimos en una misma mentalidad: competir con grandeza, respetar la historia y trabajar con profesionalismo todos los días. Esta alianza nos ilusiona y nos compromete aún más con nuestra afición”, comentó Jafet Soto, presidente del club.

Por su parte, Reebok comunicó que "es un orgullo ser parte del fútbol costarricense y hacerlo de la mano de uno de los clubes más importantes del país. Tendrán todo nuestro apoyo, brindando calidad e innovación a la altura de su historia”, en declaraciones de Mark Yohros, CEO de Reebok Latin America.

Los rojiamarillos informaron que la nueva indumentaria, desarrollada bajo los más altos criterios de diseño y rendimiento, "acompañará al equipo en una nueva etapa, manteniendo intacta su esencia y proyectando su identidad hacia el futuro".