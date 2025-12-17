Herediano hace importante anuncio en pleno día de final
Los rojiamarillos trabajan desde ya en un 2026 lleno de sorpresas.
El Club Sport Herediano realizó la tarde de este miércoles un importante anuncio: su nueva relación comercial con la marca deportiva Reebok.
Esta comunicación oficial se da a pocas horas del inicio de la final entre el Saprissa y Alajuelense.
“Para el Club Sport Herediano es un motivo de orgullo darle la bienvenida a Reebok a la familia rojiamarilla. Coincidimos en una misma mentalidad: competir con grandeza, respetar la historia y trabajar con profesionalismo todos los días. Esta alianza nos ilusiona y nos compromete aún más con nuestra afición”, comentó Jafet Soto, presidente del club.
Por su parte, Reebok comunicó que "es un orgullo ser parte del fútbol costarricense y hacerlo de la mano de uno de los clubes más importantes del país. Tendrán todo nuestro apoyo, brindando calidad e innovación a la altura de su historia”, en declaraciones de Mark Yohros, CEO de Reebok Latin America.
Los rojiamarillos informaron que la nueva indumentaria, desarrollada bajo los más altos criterios de diseño y rendimiento, "acompañará al equipo en una nueva etapa, manteniendo intacta su esencia y proyectando su identidad hacia el futuro".