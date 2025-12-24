Herediano ha hecho nueve movimientos en su planilla

En el Apertura 2025, la meta de Herediano era ser tricampeón del fútbol nacional, pero se quedaron lejos, ya que ni siquiera clasificaron a las semifinales.

“Obviamente, no se consiguió el objetivo principal, que era meterse entre los últimos cuatro. No fue un buen semestre para nosotros; tomamos decisiones que no debimos haber tomado, con partidos que no tuvimos que haber perdido”, explicó Jafet Soto el día que quedaron eliminados, cortando una racha de participaciones en segunda ronda que venía desde 2008.

Obviamente, los movimientos para mejorar el rendimiento en la cancha no se han hecho esperar.

Aún con el Apertura en competencia se había anunciado la renovación de Marcel Hernández.

“Fue un torneo atípico que nos tocó en el arranque y al final nos pasó factura. Ahora toca hacer una buena reflexión a nivel grupal e individual, aunque todos sabemos en lo que fallamos”, expresó en su momento el cubano sobre un certamen para el olvido en la casa rojiamarilla.

Con el equipo ya fuera del certamen, lo primero que quedó en claro era que buscaban técnico y que Jafet Soto dejaría el puesto.

El elegido fue José Giacone, quien llega tras ser campeón con el Diriangén de Nicaragua. El entrenador ya sabe lo que es coronarse con los florenses.

En el departamento de jugadores se han anunciado tres llegadas. Everardo Rubio regresa tras su préstamo a Cartaginés y por la misma vía regresa de Liberia Shawn Johnson. Keysher Fuller volverá a ponerse la rojiamarilla tras su paso por Liberia.

Axel Amador, Ariel González y Walter Cortés dejan el equipo; los primeros dos, prestados a Guadalupe.

Por el momento, así se mueve el mercado para Herediano, que quiere volver a luchar en lo más alto.