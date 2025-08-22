Herediano firma otra noche de pesadilla del fútbol tico en Panamá

El miércoles por la noche era Saprissa el que sufría, hoy fue el turno del Herediano, flamante bicampeón nacional y con el mismo resultado: Un fracaso más en Panamá.

Un Herediano presionado terminó cayendo 0-2 ante Sporting San Miguelito y firmó así otra noche de terror en el país vecino del sur.

Ya hay que quitar aquello de sorpresa, no, lo del fútbol panameño ya es toda una realidad que nos tiene superados desde hace años. No solo es la Selección Nacional, ahora también en los equipos, pero acá seguimos pensando en lo mismo, sin avanzar y creyendo que todo está bien.

Lleno de figuras, el Herediano se mostró tosco en el partido y nunca carburó, por más que Marcel Hernández y Elías Aguilar lo intentaban.

Y tras un primer tiempo de nada, al final se vieron sorprendidos con un tremendo tiro libre cobrado Yair Jaén al 44’ que le quemó las manos a Anthony Walker en una acción que bien pudo ser sancionada como penal.

¡Golazo de Jaén para poner al frente a San Miguelito! pic.twitter.com/6ufO7mqTlI — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 22, 2025

El cobro de Jaén llevó veneno y puso el 1-0 contra las cuerdas al Team de Hernán Medford que mandó a la cancha a Luis Ronaldo Araya para crear más juego.

Pero en una torpe jugada de Getsel Montes el réferi central decidió cobrar penal y Joseph Cox no perdonó para el 2-0 al 64’ que mató toda esperanza herediana.

¡Joseph Cox pone el 2-0 desde el punto penal! pic.twitter.com/pWmDgZLQtk — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 22, 2025

La derrota, más allá de sonrojar nuevamente al fútbol tico, pone entre la espada y la pared al Herediano, que ahora deberá ganar su último partido en casa ante el Municipal de Guatemala y esperar otros resultados para seguir convida en el certamen en apenas su primera ronda.

De momento, con esto los cuatro equipos ticos podrían despedirse en apenas la primera fase del certamen. Si esto es una pesadilla, mejor que ya nos despierten a todos.