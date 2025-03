Herediano evade hablar de premios económicos por Concacaf

Herediano está a las puertas de clasificar a los cuartos de final y dejar en el camino a los actuales campeones de la MLS, Los Angeles Galaxy.

Tras ganar 1-0 en la ida en el Fello Meza, este miércoles con otra victoria o bien cualquier empate, el Team firmaría su nombre en la siguiente ronda y con un jugoso premio económico.

Hasta el momento, Herediano ha ganado $420.000, pero de llegar a cuartos de final recibirá $300.000 más.

​Pero la directiva rojiamarilla no quiere fijarse en lo económico, tampoco pensar en premios para jugadores por acceder.

“Esto es parte del fútbol, las negociaciones en torno a premios individuales y grupales, te soy sincero, es un buen dinero para el club, pero no es un punto específico. Si está ahí, al que lo motive esa parte, pues, sí, pero no se toca, desde el punto dirigencial no se toca, claro que es un buen monto, pero sí no desde la parte deportiva. No es lo que mueva al equipo, la gloria deportiva es lo que motiva”, mencionó el gerente deportivo, Gustavo Pérez.

Pérez habló con Teletica Radio y aseguró que la calidad de la planilla los invita a soñar para el partido de esta noche.