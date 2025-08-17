Herediano de Medford encuentra la victoria en el epílogo

El Club Sport Herediano venció 2-1 a Pérez Zeledón en el Carlos Alvarado, en el debut de Hernán Medford en el banquillo florense.

La primera parte dejó en claro que los equipos perseguían el gol de maneras muy distintas.

Mientras los bicampeones movían el balón a ras de piso con juego corto, bajo la batuta de Elías Aguilar, la visita prefería saltar la línea de creación con velocidad por las bandas para buscar el arco contrario.

Fueron los Guerreros del Sur los primeros en gritar gol. Luis José Hernández capitalizó errores en la zaga rojiamarilla y festejó al minuto 23.

Tres minutos después fue el turno de Marcel Hernández, quien sentenció tras asistencia de Aguilar.

En la segunda parte el ritmo de juego no disminuyó y el entretenido partido ofreció opciones en ambas áreas.

Parecía que los equipos iban a dividir honores, pero Medford buscó en los suplentes alternativas.

Entre los llamados estuvo Luis Ronaldo Araya, quien al minuto 90 abrió el juego a favor de los rojiamarillos y aseguró tres puntos muy trabajados.

En la siguiente jornada, Herediano visitará a San Carlos y Pérez Zeledón será local ante Guadalupe.