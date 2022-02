Herediano cosecha su peor arranque de torneo en 100 años de historia

Herediano volvió a tropezar en el Torneo de Clausura 2022 y sigue de malas al punto que ya consiguió una nueva marca: su peor inicio de un campeonato en sus 100 años de historia.

Los rojiamarillos cayeron 0-1 en su visita al Fello Meza de Cartago y con esto llegan ya a siete partidos sin conseguir una victoria.

Los brumosos derrotaron 1-0 a los rojiamarillos en el Fello Meza. El Team no suma una victoria en lo que va del 2022.

Esta es su peor arranque en la historia, según confirmó el periodista y estadígrafo, Christian Sandoval de Teletica Radio.

Herediano suma en este Clausura 2022 cinco empates y dos derrotas.

Su última victoria la consiguió precisamente en la pasada final ante Saprissa en la que lograron el título 29 al derrotar 3-2.

Durante este 2022 aún no han conseguido ganar.

“Hemos trabajado para solucionar esa mala racha, no tenemos explicación en este momento, tenemos que salir sea como sea.

“El equipo no juega tan mal, pero no nos está entrando, tenemos que buscar la solución, porque Herediano no puede estar en esta situación”, indicó el portero rojiamarillo Bryan Segura a Teletica Radio.