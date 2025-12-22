Herediano confía en un viejo conocido: José Giacone

Luego de ganar el cetro con el Diriangén de Nicaragua, José Giacone regresa al Club Sport Herediano.

Esta es la apuesta de los rojiamarillos para arrancar el 2026.

“Giacone regresa al Club Sport Herediano, institución con la que se coronó campeón nacional en el año 2019, reafirmando un vínculo basado en el trabajo, el conocimiento del entorno y la identificación con nuestros valores deportivos”, detallaron los rojiamarillos en un comunicado de prensa.

José estará en el banquillo florense y lo acompañará su hermano Diego como asistente técnico.

“Su profesionalismo y amplio conocimiento del fútbol nacional fueron factores determinantes para su regreso a El Team, sumados a su experiencia en distintos clubes de la Primera División de Costa Rica y en el fútbol de Nicaragua”, añadió Herediano.

Títulos de José Giacone como director técnico