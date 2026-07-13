Herediano comenzó la temporada con un nuevo título ante la Liga

¡Volvió el fútbol nacional! El Club Sport Herediano ganó la Supercopa 1-0 ante la Liga Deportiva Alajuelense en el Fello Meza.

Este partido sirvió para que ambos equipos soltaran piernas de la pretemporada y de paso disputar un título más.

En el primer tiempo se notó que no estaban finos y apenas comenzando a ponerse en ritmo, pero en el segundo la historia cambió: fue un partido más disputado y con más llegadas.

El cotejo marcó el debut del técnico español Ismael Rescalvo en el banquillo rojinegro.

El Team sí buscó más el arco rival y se notó que tuvo más recurso para ir al frente y crear peligro en el arco manudo.

El único gol fue al 81' por medio de Elías Aguilar de tiro libre, nada que hacer para el portero Washington Ortega, quien intentó detener el remate.

Ahora, el Team disputará la próxima semana la Recopa contra Saprissa.