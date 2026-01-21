¡Herediano comenzó imparable! Los rojiamarillos quieren evitar su error del torneo anterior

Año nuevo, historia nueva. Esa fue la consigna del Herediano que parece pasar por completo la página del certamen anterior para concentrarse en un arranque sin fallos en este nuevo Clausura 2026.

Herediano ni siquiera entró a semifinales en el Apertura 2025, por lo que ahora parecen evitar eso a toda costa y de momento el plan les ha surtido efecto.

Con la victoria de ayer sobre Guadalupe, el Team sumó su tercera victoria al hilo para un 100% de rendimiento en tres fechas y por si fuera poco no a ni recibido un gol en contra.

En sus primeros tres partidos del campeonato anterior, el Herediano había sumado apenas cuatro puntos merced a un empate sin goles ante Guadalupe FC de visita, perdió ante Puntarenas FC 2-3 en su casa y sumó una victoria ante Alajuelense de 0-1 en el Morera Soto.

Otro de los aspectos es que el Tema ya suma 9 puntos, es decir, un 34% de los que consiguió en el anterior certamen, donde solo hizo 26 unidades y quedó fuera de la fase final.

“En el primer tiempo equivocamos la toma de decisión, pero luego mejoramos en el segundo tiempo, tuvimos paciencia. Siempre debemos mejorar cosas como la pelota parada, la salida, hubo una acción que Keyner Brown se perfiló mal y nos pudo salir caro. Hay detalles que debemos corregir, pero vamos a mantener la humildad porque falta mucho”, destacó el técnico José Giacone, quien llegó apenas hace dos meses al equipo.

Ahora deberán visitar la difícil cancha de Liberia, precisamente el club que les ganó el pulso por clasificar a las semifinales.

Giacone destacó que aún es temprano en el torneo, por lo que todo hay que manejarlo sin sobresalto y destacó la llegada de Randall Leal lo que le genera casi que dos opciones por puesto.

“Hay mucha competencia interna. Los que llegaron más tarde deben competir, a Randall queremos llevarlo a su mejor versión y vamos a buscar conseguirlo”, destacó.

De los errores se aprende y Herediano aplicó esta frase para evitar otro traspié y de momento lo está logrando.



