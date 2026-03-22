Herediano asfixia a la Liga y Marcel Hernández firma el triunfo con doblete

Vibrante de principio a fin. Polémica, pleito, buenos goles, un Washington Ortega defendiendo a capa y espada su arco y un Marcel Hernández como gran héroe.

El clásico provincial entre Herediano y Alajuelense tuvo de todo, pero al final el Team fue un merecido vencedor por 2-1 gracias a que sencillamente borró a la Liga en la complementaria.

Por si fuera poco encontró en el delantero cubano, su principal pilar para resolver un juego que merecián ganar.

El Herediano fue más en el terreno de juego, prueba de ello fueron las tres pelotas que estrelló al palo y los innumerable remates que sacó de forma increíble Ortega en el arco rojinegro.

Aún así, el que golpeó primero fue la Liga por intermedio de un gran gol de Creichel Pérez en apenas 4 minutos con un trallazo largo, que sí, tuvo culpa Danny Carvajal.

El gol hacía olvidar una semana para el olvido para los manudos, con eliminación en Copa Concacaf y un escándalo de indisciplina del que se sigue hablando y dejó dos futbolistas sancionados.

Pero la igualdad vino pronto. Cuatro minutos después, cobro de esquina por la izquierda justo a la cabeza de un Marcel Hernández encendido que mandó a guardar la pelota para el 1-1.

A partir de ahí la Liga se fue diluyendo, más con la salida por lesión de Santiago Van der Putten que llena de miedo a los rojinegros, pues puede llegar a ser grave.

Fue tanto la asfixia que Ortega sostenía en sus guantes las esperanzas de la Liga.

Un palo… Dos palos… Tres… La Liga se salvaba e incluso un remate de Keysher Fuller silbó por toda la línea de meta, aunque algunos como el preparador de porteros Miguel Segura (quien se marchó expulsado) juraron que la pelota entró.

Pero tras otro tiro de esquina volvió a aparecer él. El cubano entró justo en el centro del área y puso el 2-1 definitivo al 86’.

Herediano recupera la cima con 25 puntos, aunque podría ser momentánea dependiendo del resultado del Cartaginés que se mide a Pérez Zeledón el domingo.

Alajuelense queda con 18 unidades y podría salir de zona de clasificación a cinco fechas del final. El campeón podría quedar fuera en primera fase.



