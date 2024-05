Herediano apelará expulsión de su técnico y también maneja plan B para el banquillo

Herediano no se quedará de brazos cruzados ante lo que consideran una injusta expulsión de su técnico, Héctor Altamirano.

Altamirano tuvo roces con el cuarto árbitro Yazid Monge, lo que provocó críticas por parte del cuerpo técnico y la directiva.

Según el técnico mexicano él “agarró la pelota para dársela rápido a Faerron y reiniciar el juego, el cuarto me dice que no puedo hacer eso y llama al árbitro que me expulsa sin saber tampoco que hice”.

​Ante esto, el gerente deportivo, Roberth Garbanzo, explicó que preparan una apelación para poder contar con el estratega en la vuelta el próximo sábado.

“Vamos a apelar la expulsión, nos parece completamente injusta la verdad. No vamos a buscar el apercibimiento del estadio, pues ya estaba apercibido y la misma Unafut lo va a reportar, pero lo de la expulsión sí”, expresó Garbanzo.

El gerente se mostró muy enojado con lo que consideró “falta de experiencia” por parte del cuarteto arbitral.

“Hay que ponerse serios y mandar a gente capacitada. Yo no digo que no se puedan equivocar, pero mandan un cuarto árbitro que no ha pitado. Mandan líneas que son inexpertos en esto, en el gol por ejemplo el línea alza la bandera y el árbitro lo pita y él se va corriendo para que alza la bandera, nunca puede pasar eso.

“Que seamos parejos, lo de Adrián ya es mucho, en todos los partidos es lo mismo, él en muchos partidos se han paseado en muchas cosas y que ojalá manden gente capacitados”, expresó Garbanzo.

El gerente reconoció que, de no aceptar la apelación para el Piti Altamirano, ya cuentan con un plan B para el banquillo el próximo sábado.

“Cualquiera de los dos o los dos estaremos ahí, tanto Jafet Soto o yo vamos a dar lo que sea por este equipo y si es así lo vamos a hacer y estar en el banquillo”, expresó.

​En los próximos días se conocerá la sanción que recibirá el técnico Altamirano y si el Tribunal Disciplinario aceptará o no la apelación del Herediano.

De lo contrario, un viejo conocido como Jafet Soto podría saltar a escena y estar en el banquillo junto al mismo Garbanzo el próximo sábado a las 8 p. m. en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara.