Club Sport Herediano
Herediano anuncia su segundo fichaje tras obtener el título 32
Los rojiamarillos se refuerzan con la llegada de un volante ofensivo.
El Club Sport Herediano anunció su segundo fichaje de cara al Torneo de Apertura 2026, donde buscarán el bicampeonato.
Se trata del volante Aarón Suárez, exrojinegro, quien llega tras su experiencia en el fútbol de Turquía, donde militó en el Igdir FK.
¡BIENVENIDO AL CAMPEÓN NACIONAL! 🏆🐅— Club Sport Herediano (@csherediano1921) May 22, 2026
El Club Sport Herediano informa la llegada de Aarón Suárez a nuestra institución. ❤️💛
A darlo TODO por esta CAMISETA 🫀 pic.twitter.com/BNHcOmUBb0
Suárez es el segundo fichaje del Team tras la incorporación del nicaragüense, Ariel Araúz.
Además, el Team anunció hoy las salidas de Aarón Suárez y Jurguens Montenegro y días atrás la de Yeltsin Tejeda.