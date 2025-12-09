Herediano anuncia su primer movimiento tras eliminación

El Club Sport Herediano informó la tarde de este martes su primer movimiento luego de no clasificar a semifinales.

Se trata del regreso del preparador físico Manuel Víquez, según comunicó el club en un comunicado de prensa.



"Víquez vuelve tras su experiencia en el fútbol de Letonia, donde formó parte del cuerpo técnico del FK Auda y logró conquistar la Copa de ese país", cita el texto suministrado por el conjunto rojiamarillo.



El Team recordó que Víquez fue pieza vlave en el título 30 obtenido hace un año.

