Herediano anuncia otras dos salidas más en su plantel
Los rojiamarillos siguen ajustando su planilla para buscar el bicampeonato.
El Herediano sigue ajustando su planilla y, en menos de una semana de haber obtenido su título 32, anuncia dos salidas más.
Se trata de los jugadores Jurguens Montenegro y Aarón Cruz, quienes no seguirán vinculados más a la institución, según anunció el club.
"Agradecemos su compromiso y dedicación durante el tiempo en que defendieron la camiseta rojiamarilla", publicó el Team en un escueto comunicado.
Cruz no llegó a disputar ni un solo minuto en el Clausura 2026 y en los últimos partidos ni siquiera fue convocado.
Por su parte, Montenegro disputó 12 partidos y no marcó ni un solo gol.
Estas salidas se unen a la ya anunciada de Yeltsin Tejeda.
El Club Sport Herediano informa que los jugadores Jurguens Montenegro y Aarón Cruz no continuarán formando parte de nuestra institución.— Club Sport Herediano (@csherediano1921) May 22, 2026
Les agradecemos su tiempo, compromiso y entrega al club 🙌🏻 pic.twitter.com/44X45bhQPY