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Herediano anuncia lleno total para el juego de vuelta ante Cartaginés

Los rojiamarillos consiguieron una victoria en la ida que los coloca cerca de la final.

Semifinales Cartaginés ante Herediano/Prensa Cartaginés
Semifinales Cartaginés ante Herediano/Prensa Cartaginés
Por José Fernando Araya 8 de mayo de 2026, 14:37 PM

Herediano tiene todo listo para el partido de vuelta de las semifinales del Torneo de Clausura 2026 ante Cartaginés. 

Y para ello prepara un lindo ambiente en un estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, que lucirá a reventar, pues el club anunció este viernes la venta total de los boletos. 

Los rojiamarillos consiguieron un triunfo 0-1 la semana anterior en su visita al Fello Meza, gracias a un único tanto de Elías Aguilar, suficiente para traerse una ventaja que podría ser vital para la serie.

De clasificar a la final de fase, el Team cerrará en casa su serie, pues logró el primer lugar de la etapa regular. 

Este partido será a las 8 p. m. en el Carlos Alvarado y usted podrá seguirlo a través de 91.5 FM de Teletica Radio y el app de TD Max.

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