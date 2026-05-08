Herediano anuncia lleno total para el juego de vuelta ante Cartaginés

Herediano tiene todo listo para el partido de vuelta de las semifinales del Torneo de Clausura 2026 ante Cartaginés.

Y para ello prepara un lindo ambiente en un estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, que lucirá a reventar, pues el club anunció este viernes la venta total de los boletos.

Los rojiamarillos consiguieron un triunfo 0-1 la semana anterior en su visita al Fello Meza, gracias a un único tanto de Elías Aguilar, suficiente para traerse una ventaja que podría ser vital para la serie.

¡MAÑANA TODOS ALENTANDO DE INICIO A FIN! ❤️💛🔥 pic.twitter.com/fYM1aPcwcR — Club Sport Herediano (@csherediano1921) May 8, 2026

De clasificar a la final de fase, el Team cerrará en casa su serie, pues logró el primer lugar de la etapa regular.

Este partido será a las 8 p. m. en el Carlos Alvarado y usted podrá seguirlo a través de 91.5 FM de Teletica Radio y el app de TD Max.