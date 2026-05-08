Herediano anuncia lleno total para el juego de vuelta ante Cartaginés
Los rojiamarillos consiguieron una victoria en la ida que los coloca cerca de la final.
Herediano tiene todo listo para el partido de vuelta de las semifinales del Torneo de Clausura 2026 ante Cartaginés.
Y para ello prepara un lindo ambiente en un estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, que lucirá a reventar, pues el club anunció este viernes la venta total de los boletos.
Los rojiamarillos consiguieron un triunfo 0-1 la semana anterior en su visita al Fello Meza, gracias a un único tanto de Elías Aguilar, suficiente para traerse una ventaja que podría ser vital para la serie.
¡MAÑANA TODOS ALENTANDO DE INICIO A FIN! ❤️💛🔥 pic.twitter.com/fYM1aPcwcR— Club Sport Herediano (@csherediano1921) May 8, 2026
De clasificar a la final de fase, el Team cerrará en casa su serie, pues logró el primer lugar de la etapa regular.
Este partido será a las 8 p. m. en el Carlos Alvarado y usted podrá seguirlo a través de 91.5 FM de Teletica Radio y el app de TD Max.