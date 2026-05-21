Herediano anuncia la salida de Yeltsin Tejeda

Este jueves, el Club Sport Herediano y Yeltsin Tejeda pusieron fin a una etapa que comenzó en el 2019.

Así lo anunciaron los florenses de manera oficial.

“Agradecemos su liderazgo, compromiso, entrega y dedicación durante el tiempo en que defendió la camiseta rojiamarilla”, indicaron.

El veterano de 34 años no sumó muchos minutos en cancha durante el último certamen. De acuerdo con datos de Unafut, apenas disputó 23 minutos repartidos en cuatro partidos, aunque se había convertido en uno de los bastiones del camerino del actual campeón de la Primera División.

Con Herediano, Yeltsin levantó el título nacional en cinco ocasiones.

“Le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos proyectos, tanto personales como profesionales”, concluyó el club.