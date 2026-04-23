Herediano amarra el primer lugar derrotando a Pérez Zeledón

El Cub Sport Herediano cerrará la fase regular del Clausura 2026 en el primer lugar de la tabla, por lo que disputará en casa todas las series de las rondas definitorias.

Los rojiamarillos amarraron la cima este miércoles en casa de Pérez Zeledón al ganar 0-1, con tanto de Getsel Ramón Montes.

La diana llegó en la segunda parte, en un partido que los florenses dominaron con calma, ya que los sureños no lograron complicarlos.

Los cambios en la complementaria le permitieron a la visita abrir el tanteador y sacarle rédito a la ventaja.

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El equipo de José Giacone ahora puede empezar a pensar en las semifinales, porque el fin de semana ante Sporting tendrá un partido de trámite, ya que ninguna de las dos oncenas se juega nada ese día.