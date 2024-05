Héctor Altamirano sobre gol de la Liga: "Estaba en fuera de lugar"

Más allá de si entró o no la pelota en el gol de Jonathan Moya que le dio el triunfo a Alajuelense ante Herediano en la primera semifinal, el técnico rojiamarillo, Héctor Altamirano considera que en la jugada de gol hay un claro fuera de juego.

Para el Piti Altamirano, Jonathan Moya parte de una posición de fuera de juego e incluso el línea mantiene la bandera arriba al momento del gol.

“Un partido cerrado, típico de semifinales, donde ambos equipos cedimos poco. Ambos equipos intentando generar sus situaciones, para mí era un partido cerrado, donde lastimosamente se ve afectado por la toma de decisiones, él (Moya) estaba en fuera de lugar, tenía la bandera arriba al momento del gol, pero no lo pitaron”, expresó el azteca.

Aún así, Altamirano cree que la serie está más que viva y que vio un camerino muy unido que le da confianza para la remontada.

“La serie está más viva que nunca. Tenemos toda la ilusión e intensión de remontar en nuestra casa. ¿Qué será complicado? ¡Sin duda! ¿Qué enfrentamos a un gran rival? ¡Claro! Pero uno interioriza muchas cosas, creo que fue un partido para el 0-0, cada uno tuvo sus opciones, pero creo que sigo creyendo que el gol estuvo en fuera de lugar, pero ya está, lo marco y ya”, añadió el Piti.

El estratega terminó expulsado en los últimos minutos del partido y el estratega se refirió a la situación.

“El cuarto árbitro me arrebató la pelota y me dijo que yo no podía reiniciar rápido y ni lo ofendí y me expulsó. Yo solo quería darle la pelota rápido a Fernán y me parece que para este tipo de partidos se necesita de mucha experiencia en el arbitraje.

“Insisto en que no le dije nada al cuarto árbitro, solo quería que se reanudara rápido porque la Liga estaba mal colocada y él invade mi zona”, concluyó.