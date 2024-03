Héctor Altamirano: "Le digo a la afición que crea que podemos competir en los dos torneos"

“Lo de Galo jamás, no pensaría yo que un jugador se amoneste al propio, no creo que sea esto, fue una situación del partido nada más”, explicó.

Altamirano salió contento con la clasificación, no así con el accionar de su equipo, pues reconoce que fue un partido difícil en Surinam.

“Me hubiera gustado ganar y que fuera otro el posicionamiento, pero lo importante es ganar y eso es lo más importante para seguir trascendiendo. Me toca analizar, ver el video, pero no podría desde el enojo o frustración, pero insisto yo les he comentado a los muchachos que lo importante es que avanzamos.