Héctor Altamirano: "Estoy contento porque los jugadores creyeron en el plan del partido"

16 de febrero de 2024, 11:21 AM

“Tranquilo, preparando lo que sigue para nosotros. Había que disfrutarlo porque se lo merecían, pero hasta la medianoche porque ya había que enfocarnos en el campeonato. Contento por el esfuerzo y valentía de cada uno de los jugadores, me he encontrado grandes seres humanos”.

“En lo personal aún no lo dimensiono, el equipo tampoco, por las miradas, por lo que veo. Lo que muestran los muchachos en el desayuno, los veo listos para trabajar. Fue bastante complicado, un rival difícil, cancha complicada, rival complicada. El trabajo es de los muchachos, uno los acompaña, trata de guiarlos, al final construyeron algo importante y eso va a ser bueno para el equipo. Tratando de asimilar todo.

“Contento por la credibilidad que tenemos frente al grupo, ellos creyeron en el plan de partido y eso me deja muy tranquilo”.

“Mucho, porque al final terminamos fijando con Getsel y Fuller a sus laterales que nos estaban haciendo mucho daño. Cuando nosotros le redujimos espacio a sus laterales días no encontró espacio para hacernos daño. La clave fue anularles a sus laterales que estaban siendo profundos y que nosotros en la contra íbamos a hacerles daño”.

“Esto es un trabajo colectivo, los goles, el pase la conducción es con nombres específico, pero al final es una labor de todos. Somos un equipo, somos un grupo que todo depende de todos, en la medida que tengamos a nuestro once en óptimas condiciones, nos vamos a beneficiar todos. Puedo echar mano de diferentes jugadores y eso me permite jugar con esas decisiones, estoy contento con cada uno”

“Estoy feliz donde estoy, estoy contento con la oportunidad que me están brindando en el club me gusta trabajar y me gusta aprovechar oportunidades. Los halagos son pasajeras, fueron ayer, estoy enfocado en seguir construyendo mi carrera”.