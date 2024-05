Héctor Altamirano: "Estoy avergonzado"

El técnico del Herediano, Héctor Altamirano, no escondió su frustración por quedar eliminados de las semifinales a manos de Alajuelense y desde el punto de penal.

Altamirano expresó sentirse avergonzado por la eliminación, pero sobre todo por dejar ir el liderato en el que tenían hasta un colchón de 12 puntos.

“Estoy avergonzado, al igual que la afición queríamos pasar, pero no es excusa y al final no pudimos conseguir lo que todos estábamos buscando”, mencionó.

Pity no estuvo en el banquillo florense, pues, vio la tarjeta roja en el anterior partido, por lo que estuvo en uno de los palcos del estadio Carlos Alvarado.

El estratega no quiso adelantar si seguirá con el club o no, aunque mostró deseos de sacar adelante el proyecto.



“En lo personal yo estoy contento con la junta directiva, y tengo muchas ganas de demostrar lo que quiero hacer con el equipo.

“Ahora va a sonar a verbo de domingo, pero el éxito de todo el mundo lo tengo en otra cosa, yo entiendo que el éxito solo hay si hay títulos o no, pero yo me siento contento con el trabajo, que, si me equivoqué, no lo sé, pero esto sigue y el equipo a mí me respondió siempre, yo estoy golpeado como todos”, expresó.

El mexicano explicó que a diferencia de lo que muchos piensan, el plantel practicó los lanzamientos desde el punto de penal, aunque tres de sus futbolistas fallaran en la tanda decisiva.