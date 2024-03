Héctor Altamirano avisa a sus rivales: "Queremos hacer una segunda vuelta sólida"

3 de marzo de 2024, 9:02 AM

Estas fueron las declaraciones más destacadas de Altamirano:



Juego ante Puntarenas FC: El horario, la cancha, todo jugaba en contra. Cada equipo generó sus opciones. Uno quisiera ganar siempre, pero hoy le damos un valor importante al punto porque seguimos sumando.



Lesión de Aarón Cruz: Cada uno que está en este plantel tiene la posibilidad de jugar. Esperamos contar con Aarón el día martes.



El rival: Nuestro plan de juego creíamos que Puntarenas iba a priorizar el orden atrás. El primer tiempo nos anulamos ambos equipos, poco colectivo y más individual.



Trabajo del equipo: Estamos encontrando una idea de juego bastante clara, me gusta que el equipo presione alto, que tenga recuperación tras pérdida. Pero el calendario de competencia nos lleva mucho a recuperar y no gastar gasolina en eso. Queremos hacer una segunda vuelta sólida.



Rival en Concacaf, el Robinhood de Surinam: Fue complicado encontrar información del rival, solo encontramos la final, ellos no televisan los partidos. Es gente fuerte.