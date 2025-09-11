¿Hay 'bicampeonitis' en el Herediano? Hernán Medford responde

Herediano volvió a fallar en el Apertura 2025, y muchos de sus aficionados se preguntan si aquel temido “virus del bicampeonitis” afectó al plantel.

Ante esta situación, Hernán Medford fue enfático y respondió con firmeza en la conferencia de prensa.



“Hoy vi a los muchachos corriendo, tal vez no alcanzó y a Cartago sí, pero no tengo quejas. Para ganar un partido hay que meter gol”, mencionó.

Medford reconoció la solidez del rival y admitió que su equipo no pudo descifrar el planteamiento táctico de los brumosos.





“Encontramos un equipo que tuvo un buen bloque y nos complicó. Trabajaron bien las transiciones y nos hicieron daño. Hicimos dos autogoles, pero no es excusa, ganaron bien. Ellos tuvieron un bloque defensivo muy bueno”, señaló el estratega.

El técnico reconoció que el Cartaginés supo aprovechar su orden defensivo y los errores heredianos, lo que inclinó el encuentro a favor de los brumosos.

“Ante un equipo que hace ese tipo de enroque es complicado. Estaba muy difícil y, con ayuda nuestra, fueron dos autogoles. Sin quitarles méritos, nos costó y en estrategia sí nos ganaron”, admitió.

​El estratega evitó responsabilizar directamente a los jugadores por las anotaciones en propia puerta.

“Los autogoles son cosas de partido, no puedo achacarle a un jugador por eso. Lo intentamos por todo lado y, cuando ellos tienen ocho o nueve jugadores en defensa, es complicado. Eso hay que aceptarlo”, concluyó.

Los rojiamarillos esperan recuperarse el próximo sábado ante Sporting FC en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara.