Gustavo Pérez: “No todos tienen la posibilidad de tener a un presidente que también es técnico”

El gerente del Herediano, Gustavo Pérez, explicó las razones por las que Fuerza Herediana decidió volver a tener a Jafet Soto en su banquillo.

El estratega y también presidente del club dirigió este martes su primera práctica al frente del grupo.

Para Pérez, el Team cuenta con la ventaja de tener a un presidente que también es entrenador.

¿Cómo se tomó la decisión de la salida de Hernán Medford?

“En estos momentos es cuando se deben tomar decisiones. Evidentemente, se hace algo consensuado con Fuerza Herediana, los directivos. En este caso se analizó muy bien y a profundidad el tema del rendimiento. Sabemos que debemos estar en una mejor posición y, en relación con esos resultados, se toma la decisión de no continuar con Hernán.

Me tocó a mí hacer la llamada y conversar con él. También hay que agradecerle el tiempo que estuvo, de verdad se intentó. Pero en el fútbol los resultados mandan, y por ahí vino la decisión”.

¿Cómo convencieron a Jafet Soto para que regresara al banquillo?

“Jafet había sido claro en que no quería continuar en la dirección técnica. Sin embargo, no todos tienen la posibilidad de contar con un presidente que también es entrenador, que conoce el fútbol, el medio y esta institución. Con base en eso se le hizo la solicitud. Estamos en un momento en que debemos levantar y hacer mejor las cosas.

¿Quién mejor que él? Por parte de los directivos y de mi persona conversamos con él, y al final logramos convencerlo. El amor que le tiene a esta institución es muy grande, sabe que en este momento lo necesitamos y qué juntos podemos levantar al club. Ya está habilitado, se hizo toda la documentación para su inscripción y el club cumplió con todos los requisitos”.

¿Ya estará habilitado Jafet Soto para dirigir en el banquillo?

“Sí, Jafet ya está habilitado. Se integró a los entrenamientos al 100% y con toda la dedicación que le pone al club. Cuando asume con la seriedad de ser entrenador principal, prepara cada partido con detalle”.

¿La idea es que finalice todo el torneo o será algo temporal?

“La idea es que termine todo el torneo y después evaluaremos. Personalmente, creo que podría continuar. Vamos a apoyarlo en todas las áreas para que se sienta cómodo. Sé que se entrega al máximo cada vez que asume y sobre eso vamos a trabajar fuerte para hacer un buen cierre de año y de torneo, logrando los objetivos planteados al inicio”.

¿Cuál es la ventaja de Jafet Soto en el conocimiento de la planilla?

“Es evidente que conoce muy bien la planilla, ya que ha estado en su planificación. Cuando yo llego, gran parte de este grupo ya estaba y los refuerzos de este torneo fueron puntuales. Conoce en profundidad las características y el potencial de cada jugador, dónde se pueden utilizar y en qué sistemas.

Creemos que su ingreso es oportuno para revertir los resultados. Somos conscientes de que estamos en deuda, pero sabemos que podemos levantar. El potencial está, la planilla la tenemos y confiamos en su trabajo. A mí me toca ver el día a día y trabaja muy bien: es apasionado, planificador y tiene muchas cualidades que respaldan los resultados obtenidos”.