Guimaraes, Marco Vásquez, Alejandro Bran y sus logros: Jafet Soto atiza la polémica

Fiel a su estilo, Jafet Soto volvió a atizar la polémica. Esta vez habló de Guimaraes, Alejandro Bran y Marco Vásquez, todos del Alajuelense.

Sobre el volante manudo dijo lo siguiente:

“Alejandro Bran cometió un error. Cómo se va a meter en Alajuela a jugar la posición que juega el hijo del entrenador, cuándo va a jugar si el hijo del entrenador es el que juega esa posición, Pobrecito Alejandro Bran, pero no me llama y le pregunta al que sabe de fútbol qué decisión tiene que tomar... Estuviera aquí cagado de risa, cagado de risa estuviera”

Al vocero de la junta directiva rojinegra, le dedicó la siguiente frase:

"En el único estadio en el que ha habido violencia es en el de él. No puede decirlo porque en Santa Bárbara, Saprissa esos actos de violencia no se han dado. Él no puede pasarme la estafeta de eso. Yo entiendo las declaraciones de don Marco porque nunca jugó futbol. Yo no puedo responderle de la misma manera porque no jugó fútbol, ahí lo tienen para que lleve garrote"