Giacone ya palpita estreno del nuevo estadio: "Tengo una gran expectativa"

Desde el inicio de la construcción del nuevo estadio Rosabal Cordero han pasado múltiples entrenadores por el banquillo del Herediano, pero será José Giacone quien lo estrene desde la línea de cal.

La dirigencia del Team tiene previsto que este semestre se utilice en algunos partidos y eso llena de ilusión al estratega campeón.

"La verdad que es una ilusión, tengo una gran expectativa al respecto y también para seguir dándole a los heredianos más alegrías. "Yo pienso que tener un estadio bonito, un estadio nuevo, del cual uno pueda enorgullecerse, es bonito para el herediano, más estrenándolo como el actual campeón. Entonces pienso que todo eso ilusiona mucho", comentó Giacone.

Giacone recordó lo difícil que era enfrentar al equipo rojiamarillo en el antiguo Rosabal y espera que la afición haga del nuevo reducto una muralla inquebrantable para sus rivales.

"Pienso que la afición herediana, se va a sentir orgullosa de tener su estadio y la idea es que aliente a morir en cada partido que le toque en el estadio, porque pienso que va a ser una gran experiencia para todos.

"El tema de que en el Rosabal era complejo ganar y para eso es la localía, para hacerse fuerte. Yo pienso que es una situación que se debe de aprovechar, que hay que hacer el trabajo necesario para que se aproveche", concluyó.

Aún no se han dado a conocer fechas específicas, pero incluso, Jafet Soto, presidente del club, destacó que en agosto podría estar habilitado para jugar.

"Esperamos que sea como lo hemos dicho, estamos manejando fechas para finales de agosto", comentó Jafet tras ganar la Supercopa a la Liga Deportiva Alajuelense.



Soto indicó que los atrasos son normales en cualquier obra y más en una tan grande como esta.



"En la construcción pueden haber contratiempos como en cualquier obra y más de esa magnitud podrían haber, esperemos en Dios que no (se atrase), este ha sido un proyecto de fe, donde Dios nos ha acompañado desde el primer día hasta hoy y con mucha fe esperamos estrenarlo el próximo agosto", añadió.



Apertura Zona Comercial



El pasado 15 de junio, el club inauguró la Zona Comercial del nuevo reducto rojiamarillo que toma cada vez más fuerza.



Los dirigentes han externado en reiteradas ocasiones que la idea es que en agosto ya el club pueda estar jugando en el nuevo Rosabal Cordero.



Será cuestión de tiempo para ver los avances que se puedan realizar en los siguientes meses.



Por lo pronto, la Zona Comercial ya fue abierta y cuenta con múltiples locales que ya están en funcionamiento para el público.

