Giacone: "Tal vez si hubiéramos empleado esa táctica, Costa Rica estuviera en el Mundial"

"Tal vez si hubiéramos empleado esa táctica en la fase de clasificación, Costa Rica hoy estuviera en el Mundial y todos estarían festejando". Así de contundente respondió el técnico de Herediano, José Giacone, sobre su estilo de juego.

A Giacone le han cuestionado su forma de plantear los partidos, más el de la semifinal ante Cartaginés, donde su equipo le apostó a la defensa y al orden.

"El fútbol siempre es tema de debate, de gustos. A algunos les gusta el Barcelona, a otros el Atlético de Madrid. El fútbol siempre va a generar un gusto, un gusto futbolístico. Está bueno que haya ese debate. La verdad que no puedo decir que se termine con el debate porque nosotros tenemos buena estadística. Hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta.



"Y está bien que se expresen. Y también de mi parte, ustedes necesitan hablar, los periodistas. Yo a veces no entiendo, hacen programas de tres horas y los felicito porque ni yo, yo hablo media hora y ya me aburro. Entonces me imagino que ustedes tienen que generar comentarios y polémicas y todo eso. Y los felicito porque llenan espacios", comentó Giacone.

Giacone brindó algunos ejemplos de fútbol nacional e internacional para ilustrar su respuesta como la Selección Nacional, la semifinal de Champions entre PSG y Bayern Múnich y también entre Pumas y América en a liguilla mexicana.

"Gente que opina un día una cosa y un día otra cosa. A mí, por ejemplo, ahora me están diciendo que soy defensivo. Bueno, tal vez si hubiéramos empleado esa táctica en la fase de clasificación, Costa Rica hoy estuviera en el Mundial y todos estarían festejando. Entonces hay muchas cosas que se hablan en el fútbol que es todo relativo y que cambia de acuerdo al resultado. Yo, como entrenador, tengo mis convicciones", añadió.

También, el estratega rojiamarillo fue enfático en que en el fútbol "siempre va a existir el debate".

A veces el fútbol es impredecible. Si uno ve un partido, no sé, el de Pumas con América, bueno, uno tiene sus gustos. A mí que me hagan tres goles en dos partidos, me muero. O sea, el partido cinco a cuatro, yo lo escuché a Simeone y coincido con él, el de PSG, uno dice, para el público, buenísimo, pero para el entrenador que te hagan cuatro goles, es complicado", concluyó.