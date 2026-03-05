Giacone sobre su plantel: “Hay jugadores en banca que tranquilamente podrían ser titulares”

El Herediano fue el mejor equipo de la primera vuelta. Empezó la segunda derrotando a Guadalupe y este domingo visita a Saprissa en un juego clave.

El reto es claro para el técnico José Giacone: “Mantener el liderazgo y tratar de estirar la diferencia con algunos equipos”, y el estratega siente que tiene el material para pelear por el cetro.

“Es la injusticia del fútbol: yo tengo que poner a 11. Hay jugadores que están en banca que tranquilamente podrían ser titulares. Creo que la gente que se ha encargado de conformar esta planilla lo ha hecho muy bien”, añadió.

Eso sí, el estratega sabe que hay aspectos por mejorar, y uno es el de jugar como visitante, tal y como lo harán el domingo entrante ante Saprissa.

“Todos los pequeños detalles al final para poder ser más eficientes de visita, porque de local lo estamos siendo. No nos podemos quedar con la victoria y pensar que está todo bien. Siempre hay cosas que se pueden arreglar y mejorar”, apuntó el timonel.

Con 22 puntos, los florenses están en lo más alto de la clasificación, seguidos por Saprissa con 18. Si los tibaseños ganan este jueves ante Sporting, se colocarán a un punto de Herediano, dejando un panorama de alto voltaje para el domingo.