Giacone sobre polémica arbitral: "No puedo estar llorando por una situación que no depende de mí"





El técnico del Herediano, José Giacone, prefirió no entrar en la polémica arbitral luego de la victoria 1-2 de su equipo ante Cartaginés en el estadio Fello Meza, compromiso marcado por la controversia tras un penal no sancionado y un gol anulado al conjunto brumoso.

Pese a las decisiones arbitrales que generaron discusión durante el encuentro, el estratega florense dejó claro que su enfoque está en el rendimiento de su plantel y no en factores externos.

“Nosotros apuntamos a que el VAR sea imparcial y nos enfocamos en intentar ser superiores al rival, no depender de lo externo, no puedo estar llorando por una situación que no depende de mí”, expresó el entrenador tras el compromiso.

Giacone también resaltó el nivel mostrado por su equipo en la recta final del campeonato, asegurando que Herediano atraviesa un momento clave en cuanto a rendimiento.

“Es bueno llegar al cierre del campeonato en un buen pico de rendimiento, este tipo de triunfos dan mucha confianza, faltan tres fechas, no nos podemos dar ningún respiro, debemos seguir con mucha humildad”, comentó.

Asimismo, el timonel valoró la importancia de sumar fuera de casa y elogió la solidez que ha mostrado su equipo en sus recientes presentaciones como visitante.

“Es importante ganar de visita, venimos de dos partidos muy sólidos, en Puntarenas y ahora acá en Cartago, el equipo dio la talla y ganamos con mucho mérito”, añadió.

Con este resultado, Herediano consolida su buen momento en el campeonato nacional y se mantiene firme en la lucha por cerrar en la parte alta de la tabla de posiciones de cara a las últimas jornadas de la fase regular.











