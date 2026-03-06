Giacone: "Se menosprecia el trabajo... He ganado 9 títulos y siguen diciendo que soy defensivo"
El estratega de Herediano asegura que "el análisis periodístico a veces es muy pobre en cuanto a la parte futbolística".
El técnico de Herediano, José Giacone, fue claro, conciso y directo sobre su el ya trillado tema de su estilo de juego.
Una vez más, en conferencia de prensa, le consultaron sobre ese tema: "A veces siento que se menosprecia el trabajo que uno hace porque los resultados están a la vista, a mí como entrenador me ha tocado ganar 9 títulos y todavía siguen diciendo que soy defensivo".
Además, Giacone no paró ahí si no que en su respuesta argumentó que "el análisis del periodistas es etiquetar y sí, a mí me molesta esa situación, tampoco creo que soy ultraofensivo, pero lo que buscamos es hacer goles y que no nos anoten".
"A mí me da gracia cuando dicen el técnico echó el equipo atrás, eso yo lo veo muy poco, todos queremos ganar de una forma u otra, son zonas de presión que uno elige para cada partido. El análisis periodístico a veces es muy pobre en cuanto a la parte futbolística, no genera polémica el análisis futbolístico".
En criterio de Giacone "lo que vende más es hacer un comentario lo que un jugador dijo para la polémica después de un partido como lo que pasó con (Leo) Moreira y eso es primera plana y le dan más a eso que al desarrollo de un partido".
El mensaje del estratega concluyó con que "cuando un periodista habla también esta educando al público, hay algunos que tienen más capacidad de generar polémica que hacer un análisis real de lo que es el fútbol o tener una opinión futbolística".