Giacone: "Que se hable poco o mucho del Herediano es un factor secundario"

De los cuatro semifinalistas, el Herediano vive momentos de mucha calma, mucha paz, sin que las ramas se sacudan mucho.

A diferencia de otros años, se habla poco del Herediano y eso en parte es mérito del gran trabajo de los rojiamarillos en el torneo.

Líderes sin mayor sobresalto, lejos de la polémica y con un equipo más que sólido. Con la solvencia de que cerrarán en casa toda la fase final y aparece como rival a vencer.

El Herediano del técnico José Giacone está más concentrado que nunca y, en palabras del estratega argentino, en parte es bueno que los focos giren hacia los otros clubes y no hacia ellos, pues así llegarán más metidos en su objetivo principal, que es la 32.

“Que se hable poco o mucho de nosotros para mí es un factor secundario. A veces es mejor porque nos tenemos que enfocar en lo que nos toca, que es la parte deportiva, y no en el entorno de tener a todo el circo del fútbol, nos enfocamos en la cancha, en rendir bien para dar lo mejor para el equipo”, expresó el estratega al consultársele sobre el ambiente tranquilo que vive el Team.

Pero Giacone no terminó ahí y destacó que el enfoque de la planilla está únicamente dentro de la cancha y pensando primeramente en la serie ante Cartaginés.

“A mí me tiene sin cuidado. Me gustaría que el equipo demuestre o ratifique en la cancha lo que hizo en esta primera fase. Fue un grupo humano compacto; cuando tuvimos una situación comprometida, supimos afrontarla sin excusas ni quejas en todo el campeonato. Me parece que por ahí pasa un poco el enfoque de la idea que tengo yo para mi equipo, que no estemos pensando en factores externos, sino que con nuestra entrega y preparación logremos los resultados que queremos”, afirmó el estratega.

Desde lo interno del plantel, también ratifican la idea de Giacone.

El mexicano José de Jesús González aseveró que “lo que hablen o no hablen no debería importarnos; al final del día nosotros sabemos lo que somos como equipo y grupo”.

Herediano abrirá la serie de semifinales este sábado ante Cartaginés en el Fello Meza, luego disputará el partido de vuelta la próxima semana en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara.



