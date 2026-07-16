Giacone previo a la Recopa: "El equipo ya está definido"

José Giacone quiere el segundo trofeo del semestre. Ya ganó la Supercopa y ahora quiere la Recopa. Este viernes, a las 8 p. m., Herediano se mide ante Saprissa por la Recopa, en el Fello Meza.

"Es una buena semana de trabajo. El equipo ya está definido, ya trabajamos los detalles, así que, bueno, ya con una expectativa muy grande para tratar de hacer una buena presentación el día de mañana", detalló el timonel.

Para el entrenador es importante, de cara a la posibilidad de un doblete en el campeonato de Primera División, ganar estas copas.

"Es importante, siempre medirse es importante, o sea, son señales. Así que tenemos que dar todo el máximo para superar a uno de los grandes rivales que nos toca siempre. Y pienso que el equipo se ha preparado realmente bien en la parte mental, sobre todo", añadió el florense.

Sobre la planilla con la que enfrentará el siguiente certamen y la Copa Centroamericana, esto dijo Giacone.

"Está bien, los refuerzos se han integrado muy bien, con mucha disposición, han trabajado muy bien. Se están incorporando a un equipo campeón y pienso que demuestran que están todos muy motivados. En relación con el once, tenemos la verdad que muchos jugadores que pueden ser titulares y tratamos de ver en cada partido cómo le podemos sacar el jugo a esta gran planilla", concluyó.



