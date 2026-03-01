Giacone no se conforma: Herediano es líder, pero reconoce deuda como visitante

El Herediano ratificó su buen momento en el torneo tras imponerse con autoridad 3-0 ante Pérez Zeledón, resultado que le garantiza continuar como líder de la clasificación, independientemente de lo que ocurra en el resto de la jornada dominical.

Tras el compromiso, el técnico florense, José Giacone, destacó el desempeño de su equipo durante la primera vuelta del certamen y valoró el trabajo realizado en estos primeros nueve encuentros.

“Hemos hecho una buena primera vuelta. En estos nueve partidos vamos de primeros, por lo que pienso que las cosas las hicimos correctamente, pero sabemos que siempre debemos seguir creciendo como equipo”, expresó el estratega.

El entrenador también se refirió a lo que se avecina en la segunda fase del campeonato, donde la pelea por la clasificación y la lucha por el descenso elevarán el nivel de exigencia.

“Es una etapa que se pone más dura porque hay lucha por el descenso y por la clasificación, por lo que debemos estar siempre preparados y ser humildes, pero creyendo en nuestras cualidades para enfrentar todos los partidos que vienen como una final”, afirmó.

Pese al sólido rendimiento en condición de local, Giacone reconoció que el equipo aún tiene aspectos por mejorar, especialmente cuando juega fuera de su estadio.

“Tenemos una deuda de visita. Acá fuimos contundentes al jugar cinco partidos y sumar 15 puntos, pero pienso que debemos mejorar como visitantes”, puntualizó.





Con este panorama, el Herediano cierra la primera vuelta como líder y con el objetivo claro de mantener la regularidad para no solo clasificar a la siguiente ronda, sino que asegurar el liderato general.



