Giacone lanza un aviso antes del debut: "Vamos a entregar todo para ganar la Copa Centroamericana"

El técnico del Herediano, José Giacone, dejó claro que el principal objetivo del equipo florense es conquistar la Copa Centroamericana, previo al compromiso de este miércoles frente al Marathón de Honduras.

El estratega afirmó que el grupo está plenamente comprometido con alcanzar la meta y evitó entrar en calificativos sobre el papel del conjunto rojiamarillo como favorito.

"Lo que tengo claro es que este grupo va a entregar todo para lograr el objetivo que tenemos, que es ganarla. Los motes se los ponen ustedes, los periodistas. Nosotros nos hemos preparado bien, hemos trabajado mucho y el grupo está muy comprometido. Vamos a tratar de dar el máximo para ganar este torneo", manifestó Giacone.

En cuanto a las novedades del plantel, el entrenador confirmó que Aaron Suárez ya se encuentra habilitado para competir, mientras que Fernando Lesme continúa sin estar disponible debido a un inconveniente administrativo.

"Aaron Suárez ya está disponible y Lesme tiene un inconveniente administrativo; por ahora no se lo puede utilizar", explicó.

Giacone destacó la calidad y amplitud del plantel herediano, al considerar que cuenta con suficientes variantes para afrontar la exigente carga de partidos que se aproxima entre el campeonato nacional y la competición regional.

"Tenemos una buena planilla y una buena cantera, con muchachos jóvenes que están a la altura. Veremos partido a partido si es necesario hacer rotaciones. Se viene una seguidilla de encuentros muy importantes y las valoraciones las haremos después de cada compromiso", señaló.

Incluso, aseguró que dispone de dos futbolistas de buen nivel por cada posición, lo que le permite afrontar ambos torneos con confianza.

"Tenemos dos jugadores por puesto, sumados a los jóvenes. Pienso que esta planilla está a la altura para afrontar los dos compromisos", añadió.

Sobre el rival hondureño, Giacone reconoció que existe poca información debido al reciente cambio de entrenador y a que el conjunto verdolaga aún no ha disputado partidos oficiales bajo la dirección de su nuevo cuerpo técnico.

"Lo primero es que cambiaron de entrenador y el primer partido oficial será contra nosotros. La referencia que tenemos es el análisis del torneo anterior y las características de los futbolistas que integran su plantel", comentó.

El estratega explicó que la preparación del Herediano se enfocó principalmente en potenciar sus propias fortalezas, sin dejar de analizar las condiciones del rival.

"El nuevo entrenador no ha mostrado su idea porque todavía no ha jugado de forma oficial. Nosotros hicimos un trabajo enfocado en lo que podemos hacer, teniendo en cuenta las características de sus jugadores", indicó.

Finalmente, Giacone destacó las principales virtudes del fútbol hondureño y aseguró que espera la mejor versión del Marathón.

"El fútbol hondureño siempre se ha caracterizado por tener futbolistas potentes, fuertes y veloces. Marathón reúne esas características, además de contar con buenos extranjeros. Nosotros siempre nos preparamos para enfrentar la mejor versión del rival", concluyó.

Este partido será este jueves a partir de las 7 p. m. en el estadio Alejandro Morera Soto.



