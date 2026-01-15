Giacone destacó el trabajo colectivo en su estreno ganador con el Herediano

Herediano inició con el pie derecho el Torneo de Clausura 2026 tras imponerse 0-2 como visitante ante Sporting FC, en un compromiso que marcó el debut de José Giacone en el banquillo florense.

El estratega destacó el trabajo previo y la respuesta colectiva de su equipo en el estreno del campeonato.

Giacone subrayó que el periodo de preparación fue determinante para plasmar su idea de juego. “Este tiempo que entrenamos fue muy valioso para transmitirle la idea a los muchachos. Hoy hicieron un gran trabajo colectivo y nos pudimos ir con tres puntos que son muy importantes para nosotros”, señaló el técnico tras el encuentro.

El entrenador también resaltó la intensidad mostrada por Herediano a lo largo del partido, especialmente en la recuperación del balón y la atención a los detalles.

“Me gustó el trabajo colectivo, la agresividad para recuperar el balón y la concentración que tuvimos”, afirmó.

En la fase defensiva, Giacone consideró que el equipo respondió con solidez y orden, lo que permitió luego generar opciones ofensivas. “El equipo se aplicó fuerte en defensa, fue agresivo a la hora de recuperar y después, cuando pudimos tener la pelota, generamos bastantes situaciones”, explicó.

Incluso, el timonel valoró que el marcador pudo ser más amplio de acuerdo con lo mostrado en la cancha. No obstante, prefirió mantener la mesura propia de una primera jornada.

“Tal vez el resultado se quedó un poco corto, pero hay que seguir mejorando y creciendo. Es el primer partido del campeonato”, comentó.

Finalmente, Giacone dejó claro que, aunque la victoria es un impulso importante, el análisis será clave para el progreso del equipo. “No podemos decir que estamos conformes solo por ganar; debemos analizar para seguir mejorando”, concluyó.







