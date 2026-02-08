Giacone destaca solidez del Herediano tras empate ante Alajuelense

El técnico del Herediano, José Giacone, valoró el desempeño de su equipo tras el empate 1-1 ante Alajuelense en el estadio Alejandro Morera Soto, en un duelo que calificó como intenso y equilibrado.

“Buenas sensaciones, la verdad que fue un partido de alta intensidad, bien jugado por los dos. Fue un partido parejo y en realidad busco que mi equipo tenga más protagonismo con la pelota”, expresó el estratega florense en conferencia de prensa.

Giacone reconoció que hubo detalles por corregir, especialmente en la acción que terminó en el gol rojinegro.

“Cometimos unos errores y eso desembocó en el gol de la Liga, pero fue un partido parejo”, afirmó. Además, resaltó el trabajo colectivo: “El equipo hizo un buen trabajo de posesión, fue un partido muy equiparado”.

Uno de los puntos altos señalados por el entrenador fue el desempeño de Darril Araya, a quien elogió por su versatilidad ofensiva. “Aparte de ser un lateral con conceptos, tiene la otra faceta, parece un delantero, un ‘10’. No tiene miedo del uno contra uno y tiene su habilidad. Le dimos la posibilidad de que se suelte”, destacó.

Finalmente, el timonel subrayó la solidez defensiva del Herediano en el arranque del certamen. “Creo que es un equipo bastante sólido. Hemos recibido tres goles en seis partidos, así que es un equipo que está agarrando los conceptos”, concluyó Giacone.



