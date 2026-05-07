Gerente florense: juegos ante Cartaginés han sido muy cerrados a pesar de victorias de Herediano

Herediano está a las puertas de clasificar a la final de segunda ronda del Clausura 2026. Los florenses llegan a la vuelta de las semifinales con ventaja tras ganar en el Fello Meza ante Cartaginés.

Los rojiamarillos se han medido tres veces este año a los brumosos y siempre han ganado. Este es un antecedente de peso previo al choque, pero no uno que dé confianza excesiva.

“La estadística está ahí, pero los que estamos en el día a día, en el análisis, sabemos que han sido muy cerrados, tipo finales, tipo clásicos”, detalló el gerente de los florenses, Gustavo Pérez.

El equipo llega en buen momento para tratar de sellar su boleto.

“El grupo está motivado, hay buen ambiente y buena energía, como cuando se van a alcanzar cosas importantes”, aseguró Pérez.

El gerente de Herediano también aprovechó para destacar el trabajo que ha realizado el técnico José Giacone.

“Ha sido un buen trabajo, los resultados son importantes y el trabajo ha venido a equilibrar. Ahí fue donde atinamos en ese equilibrio defensivo. También somos de los equipos que más han marcado y tenemos la mejor diferencia de gol”, concluyó.