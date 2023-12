"Fue como que le dio pena la Liga": el arbitraje de Brayan Cruz desde la óptica de Aquil Alí

"La diferencia de goles, aunque fue contundente con un 3-0, pudo ser más amplia y liquidar la serie, ese fallonazo (del árbitro) no solo representa lo que es el árbitro Brayan Cruz, quien no ha mostrado nada y no creo que vaya a mostrar nada, si usted va a darle un chance y va a ser una semifinal como la hizo... pero yo no culpo al árbitro, culpo a los que lo eligieron, si don Horacio (Elizondo) ya conoce del tema y ya sabe quién es bueno. No entiendo por qué todavía se apoya en el señor Jeffrey Solís, ya ha tenido muchos años ahí (en el arbitraje)", expresó Aquil.