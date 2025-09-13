Faerron vuelve a agitar la rama rojiamarilla y el Herediano le contesta

La novela por la salida de Fernán Faerron del Herediano tuvo un nuevo episodio este sábado en la previa al duelo ante Sporting FC.

El defensor anunció su finiquito de contrato el jueves anterior en una sorpresiva decisión personal.

Tanto en redes sociales como en entrevista con Teletica.com, Faerron aseguró que su salida se dio en buenos términos.

Sin embargo, este mismo sábado, en la previa del partido, el jugador volvió a agitar el entorno rojiamarillo al señalar que su salida se debió a situaciones que arrastra desde su paso por Ucrania.

“Mi salida no está relacionada en ningún aspecto con mi lesión; se debe a varios temas que llevo cargando desde antes de mi salida a Ucrania, que por más que hubo acercamientos de mi parte no me dieron solución”, expresó.

El gerente del Herediano, Gustavo Pérez, aclaró la situación:

“Lo único que puedo decir es que había un acuerdo antes de que se fuera a Ucrania y, cuando él llegó, se respetó lo pactado. Ahora hubo un finiquito y listo”, indicó en declaraciones a Teletica Radio.

Otro de los puntos que salió a desmentir Faerron fue el de una supuesta cláusula que le impediría jugar con cualquier otro club a nivel nacional.



“En cuanto a la cláusula de la que se habla, que indica que los clubes tienen que pagar algo al Club Sport Herediano por mi fichaje, es totalmente falsa. Además de ser falsa, es ilegal aquí en Costa Rica, como lo dicta el Art. 8 del Código de Trabajo”, añadió.

Ante esto, el directivo Orlando Moreira fue enfático sobre el acuerdo:



“Él tenía alguna diferencia entre lo que se había pactado y lo que encontró al regresar de Ucrania. El que no quiere estar, se le abren las puertas. Somos un club que no puede estar complaciendo distintas peticiones por el bienestar de una sola persona.

“No hay ninguna cláusula. Si se recupera, podría jugar con cualquier equipo, pero le falta bastante en la lesión. Si el Herediano le da el finiquito que él pidió, está libre para jugar con quien quiera o pueda”, afirmó Moreira.

El Team aclaró que la decisión de que el defensor realizara su recuperación en el Proyecto Gol fue exclusivamente personal y que el club respetó esa determinación en todo momento.