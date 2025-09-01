Esto respondió Medford tras la ausencia de Elías Aguilar

﻿Herediano logró una victoria más que importante ante el Municipal Liberia que les permitió ser colíder junto a los propios pamperos.

Sin embargo, una de las grandes ausencias en el equipo rojiamarillo fue la del volante creativo Elías Aguilar.

Pieza clave del equipo en la generación de juego, Aguilar no estuvo ante los liberianos, pero Hernán Medford salió al paso a aclarar su ausencia.

“No le doy explicaciones a los jugadores, menos a ustedes, en Herediano hay 30 jugadores y cualquiera puede jugar, no tengo que dar explicaciones de por qué juega uno y otro”, aseveró con algo de molestia.

El estratega volvió a recordar que él no es un técnico que hable de individualidades, sino más bien siempre habla de aspectos individuales.

“¿Por qué no preguntan, por qué no jugó Wálter Cortés o José Rodríguez Chiroldes, son ejemplos para que me entiendan, ustedes me conocen bien y yo hablo siempre de forma grupal, no individual”, añadió el estratega.

Ahora quedará por conocer si la decisión de no contar con Elías se debió a un asunto de descanso o rotación, tras un arranque a full entre torneo y Copa Centroamericana, donde los rojiamarillos ya quedaron eliminados de la primera fase.

“Simplemente, no jugó hoy, pero puede que para el otro partido sí esté”, añadió Medford.

El próximo partido del Herediano será hasta el miércoles 10 que enfrenten de visita al Cartaginés.