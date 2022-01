Esteban Granados se apega a jugar bajo las reglas médicas por su cardiopatía

El volante Óscar Esteban Granados deberá seguir una serie de reglas médicas para seguir jugando con el Club Sport Herediano en esta nueva campaña.

Así lo mencionó el futbolista en entrevista con Teletica Radio justo antes de los 90 Minutos por la Vida, en donde aseguró que su cardiólogo le puso una serie de restricciones.

Recordemos que al final del certamen anterior donde se coronaron campeones, el volante de 36 años anunció que su retiro del fútbol, sin embargo, tras hablarlo con la directiva rojiamarilla decidió seguir.

“Lo de la cardiopatía está. No puedo jugar partidos seguidos por restricciones de mi cardiólogo. El torneo pasado las primeras fechas las jugué bien, lo cual me perjudicó. Es un tema que hay que llevar con precaución.

“La decisión es de mi cardiólogo, él me dio la autorización de poder jugar. Pero con algunas limitaciones de tiempo. Cuando uno es jugador quiere jugar los 90 minutos, pero hay indicaciones médicas que lo limitan”, indicó.

Granados eso sí detalló que fue un gran gesto de la directiva del Herediano el hecho de que le insistieran seguir jugando.

“Ya tenía hablado y decido que me quería retirar siendo campeón. El día de la final hablaron conmigo que sí podía continuar seis meses más. Se viene selección y convocatorias, y ocupaban de mi experiencia y liderazgo en el camerino. Que se me acerquen ellos y me piden que siga es bastante bonito”, explicó.

Finalmente, mandó un mensaje a aquellos que critican su pasado con el Cartaginés y que ahora le reclaman por profesar ser Herediano a muerte.

“Mi cédula es 3. Nací en Cartago, tuve un pasado bonito en Cartaginés. Pero hoy soy un herediano de corazón. Estoy enamorado de estos colores y de la provincia”, aseveró.