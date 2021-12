Esteban Granados aún no define si se retira del fútbol

Óscar Esteban Granados hizo historia este domingo con el Club Sport Herediano y consiguió así su título número 10 con los rojiamarillos, que lo convierten así en el jugador con más títulos de la institución.

Sin embargo, en medio de la algarabía del festejo del título, Granados sorprendió al anunciar su retiro del fútbol.

La directiva ofreció hablar con el futbolista para buscar que no se retire tan pronto.

“La verdad junto con mi familia sí decidimos retirarnos, pero Aquil Alí (directivo de Fuerza Herediana), a quien le agradezco mucho, habló conmigo y me dijo que lo pensara bien. Ya me ofrecieron seguir ligado a la institución trabajando con ellos, así que debo meditarlo bien”, indicó el volante de contención.

El futbolista es el cuarto jugador con más partidos en el Team y asegura que de darse su retiro espera seguir vinculado al equipo que es su familia.

“Ya me han ofrecido quedarme en Herediano, ellos son mi segunda familia, adoro y añoro seguir ligado al Herediano y quisiera seguir con ellos”, explicó en entrevista con Teletica Deportes.

Sobre el hecho de alcanzar su décimo título, Granados mencionó que todos son distintos, pero este es especial.

"Todos tienen su sabor diferente, no obstante este por ser el Centenario es muy bonito, porque muy pocos equipos lo pudieron lograr.

“Son 10 años, 10 títulos que he sido bendecido y muy agradecido con mis compañeros, he encontrado compañerismo de verdad, honestidad y honradez. Me dejaron muchos amigos de la vida, son cosas lindas que deja el fútbol”, aseveró.

Su futuro inmediato se sabrá en las próximas semanas y de momento se dedica a celebrar la copa 29 del Herediano.