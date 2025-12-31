Entrenó con Saprissa y este 31 de diciembre lo presentó Herediano

Durante noviembre entrenó con el Deportivo Saprissa y este 31 de diciembre lo presentó Herediano. Se trata de Randall Leal.

Incluso, Leal estuvo en un amistoso de los morados con Pérez Zeledón el 6 de noviembre. Hasta los generaleños informaron del juego con una fotografía en sus redes sociales. En dicha imagen, se aprecia a Leal con la indumentaria de los tibaseños.

Este negocio no va de filtraciones, va de tener capacidad para negociar.



¡Bienvenido a tu nueva casa, Randall! 🫶🏻❤️💛 https://t.co/3rmCef2x8a pic.twitter.com/PVr312rJQQ — Club Sport Herediano (@csherediano1921) December 31, 2025

Este último día del 2025 el futbolista fue oficializado como nuevo fichaje del Team.

De esta manera, Leal se une a las incorporaciones de Keysher Fuller y José de Jesús González.

También se dieron las salidas de Axel Amador, Walter Cortez y Juan Luis Pérez.