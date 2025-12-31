EN VIVO
Entrenó con Saprissa y este 31 de diciembre lo presentó Herediano

El Team se reforzó hasta los dientes y anunció la llegada de tres jugadores.

Por Daniel Jiménez 31 de diciembre de 2025, 17:03 PM

Durante noviembre entrenó con el Deportivo Saprissa y este 31 de diciembre lo presentó Herediano. Se trata de Randall Leal.

Incluso, Leal estuvo en un amistoso de los morados con Pérez Zeledón el 6 de noviembre. Hasta los generaleños informaron del juego con una fotografía en sus redes sociales. En dicha imagen, se aprecia a Leal con la indumentaria de los tibaseños. 

Este último día del 2025 el futbolista fue oficializado como nuevo fichaje del Team.

De esta manera, Leal se une a las incorporaciones de Keysher Fuller y José de Jesús González.

También se dieron las salidas de Axel Amador, Walter Cortez y Juan Luis Pérez.

