Club Sport Herediano
Entradas 2x1: Herediano necesita el apoyo de su gente
El Team se juega la vida en la Copa Centroamericana ante el Municipal de Guatemala.
El Herediano colocó sus entradas 2x1 para el juego de este jueves a las 8 p. m. ante el Municipal de Guatemala.
Este juego es decisivo para los intereses del Team en el torneo internacional y se efectuará en el Estadio Nacional.
Sombra Este tiene un costo de ₡5.000 y Platea Este ₡7.000.
El cuadro florense debe ganar para mantenerse con vida en el certamen. Actualmente, el cuadro florense es cuarto con tres puntos y el Municipal es segundo con cinco unidades.