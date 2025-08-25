EN VIVO
Clock

de HS

Club Sport Herediano

Entradas 2x1: Herediano necesita el apoyo de su gente

El Team se juega la vida en la Copa Centroamericana ante el Municipal de Guatemala.

Foto: Herediano
Foto: Herediano
Por Daniel Jiménez |25 de agosto de 2025, 14:54 PM

El Herediano colocó sus entradas 2x1 para el juego de este jueves a las 8 p. m. ante el Municipal de Guatemala.

Este juego es decisivo para los intereses del Team en el torneo internacional y se efectuará en el Estadio Nacional.

Sombra Este tiene un costo de ₡5.000 y Platea Este ₡7.000.

El cuadro florense debe ganar para mantenerse con vida en el certamen. Actualmente, el cuadro florense es cuarto con tres puntos y el Municipal es segundo con cinco unidades.

WhatsAppTeleticacom

Tags
Más notas